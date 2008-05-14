Симоненко: нарада у Ющенка перетворилася на чергові чвари коаліції

Під час наради у Президента України Віктора ЮЩЕНКА так і не було досягнуто жодної згоди щодо відновлення нормальної роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після завершення офіційних консультацій Президента, прем`єр-міністра, голови ВР та голів фракцій повідомив журналістам лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, так і не вдалося вийти на узгоджену позицію.

«Консультації перетворилися у чергові чвари між представниками коаліції», - сказав П.СИМОНЕНКО.

За словами лідера КПУ, суперечки відбуваються не навколо економічних законопроектів, а відбувається конфлікт інтересів окремих особистостей. Причиною, пояснив П.СИМОНЕНКО, є відсутність спільної програми дій фракцій коаліції.

«Також є і проблеми кадрові та інший ряд питань», - додав він.

Крім того, сказав П.СИМОНЕНКО, під час зустрічі Президент не запропонував жодного варіанту виходу із ситуації, що склалася.