Турчинов: недосконалість Конституції спричинила таке явище як Балога

БЮТ не відмовиться від ініціатив щодо зміни Конституції навіть у разі відставки Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр, один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Це невзаємопов`язані речі. Я не думаю, що тема БАЛОГИ така суттєва, що вона може вплинути на модель Конституції. На мій погляд, це не зовсім об`єктивна оцінка ситуації», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, саме недосконалість чинної Конституції стала причиною виникнення такого явища як В.БАЛОГА.

«Якби були збалансовані права і відповідальність усіх гілок влади, то феномен БАЛОГИ не міг би з`являтись. Пам`ятаєте, був такий феномен ТАБАЧНИКА (Дмитро ТАБАЧНИК в 1994-1996 роках керував Адміністрацією Президента Леоніда КУЧМИ – УНІАН)? Це ще одне свідчення того, що БАЛОГУ давно необхідно звільняти з посади – це об`єктивна річ. Але це ще одне підтвердження, що необхідно приводити у відповідність з європейськими нормами положення Конституції, щоб такі балоги не з`являлися», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО висловив думку, що в обмін на звільнення В.БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України БЮТ міг би зупинити свої конституційні ініціативи.

"Найлегший варіант – зняття БАЛОГИ, ціною чого, на мій погляд, має бути досягнення угоди з БЮТ про зниження конституційних ініціатив з їх боку до узгодження позицій з НУ-НС”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що сьогодні в країні фактично відбувається двовладдя. “Зняття В.БАЛОГИ може вирішити це питання, і уряд займеться своїм, а політики в парламенті займуться узгодженим варіантом Конституції”, - сказав він.