У прокуратурі заявляють, що готові довести вину екс-мера Слов'янська Штепи

Під час слідства було зібрано достатньо доказів, аби довести вину екс-мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепи в інкримінованих їй правопорушеннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам після судового засідання заявила представник держобвинувачення Олена Кравченко, коментуючи зміну деякими свідками прокуратури свідчень на користь Штепи.

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Прокурор зазначила, що сьогодні під час допиту в режимі відеоконференції один зі свідків дав певною мірою виправдувальні для Штепи свідчення. Однак, за словами Кравченко, під час досудового слідства всі свідки прокуратури давали послідовні свідчення та “підтверджували наші здобуті докази щодо винуватості Штепи”

Держобвинувач заявила, що висновки прокуратури щодо винуватості екс-мера випливають із сукупності зібраних матеріалів і доказів. “Прокуратурою достатньо в кримінальному провадженні здобуто доказів, які підтверджують винуватість Штепи в інкримінованих злочинах”, - наголосила вона.

За словами Кравченко, на даний час в судове засідання не з'явилися три свідки обвинувачення: особа, яка на час розслідуваних подій виконувала обов'язки начальника Слов'янського управління міліції, депутат Слов'янської міської ради та один із жителів міста.

Вона наголосила, що у слідства немає інформації про те, що ці особи перебувають за межами України або на території тимчасово окупованих регіонів.

Кравченко висловила сподівання, що всі заявлені свідки обвинувачення будуть доставлені в судове засідання та допитані.

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Довідка УНІАН. Колишнього мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мер міста обвинувачується в закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. 31 жовтня прокуратура передала обвинувальний акт в суд. Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова. 3 липня суд продовжив термін тримання під вартою Штепі до 2 вересня включно.

3 липня колегія суддів після допиту двох свідків обвинувачення оголосила перерву в засіданні суду в справі Штепи до 29 липня через неявку ще трьох свідків обвинувачення.