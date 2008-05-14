Ющенко здивував Шуфрича

Народного депутата від Партії регіонів Нестора Шуфрича «дуже здивувало, чому сьогодні зустріч у Ющенка пройшла в такому широкому складі». Про це він заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Конфлікт не між коаліцією та опозицією, а всередині самої коаліції, і розбиратися вони повинні між собою. Принаймні, Партія регіонів ухвалила рішення про те, що блокуватиме трибуну Верховної Ради, якщо розглядатимуться питання про суддів Конституційного суду, членів Вищої ради юстиції і спробу прийняти пропозицію про дострокові вибори в м. Харкові. Мені невідомо про інші рішення Партії регіонів, які призвели б до організації блокування Верховної Ради Партією регіонів.

З іншого боку, блокування трибуни - крайній метод політичного тиску. І Партія регіонів вдавалася до нього тільки тоді, коли відчувала реальну загрозу для національних інтересів країни або бачила спробу явно неконституційних дій. Це стосується і питань, пов`язаних із втягненням України в НАТО через ПДЧ, це і питання, пов`язані з тим таки Харковом. Чому сьогодні БЮТ вдався до цього крайнього засобу відстоювання своєї позиції, - це питання треба поставити в першу чергу представникам коаліції. І, на мій погляд, їм спочатку треба розібратися між собою, а потім втягувати нас в свої розбірки.

Окрім цього, не можу не звернути увагу на доволі дивно-знущальну пропозицію Ющенка Яценюкові, а саме: щоб той працював, не звертаючи уваги на блокування з боку БЮТ. Чомусь учора у Ющенка так не вийшло. І він дуже навіть не зміг проігнорувати блокування БЮТ під час своєї, якщо не помиляюся, четвертої спроби звернутися до нації, не кажучи вже про те, а чи потрібне нації взагалі звернення такого президента», - вважає народний депутат.