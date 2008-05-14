Кабмін схвалив програму виконання Києвом функцій столиці

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив програму виконання в 2008 році Києвом функцій столиці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

Фінансування програми, за його словами, визначено в розмірі 1,696 млрд. грн., причому 350 млн. грн. буде виділено на вирішення соціальних проблем.

В.ПИНЗЕНИК наголосив, що кошти буде спрямовано, зокрема, на реконструкцію НСК «Олімпійський», будівництво кільцевої залізниці, а також автомобільних транспортних розв`язок, метро і Подільського мостового переходу.