Кабмін схвалив програму виконання Києвом функцій столиці
16:20, 14 травня 2008Політика
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І визначив фінансування
|Віктор Пинзеник
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.
Фінансування програми, за його словами, визначено в розмірі 1,696 млрд. грн., причому 350 млн. грн. буде виділено на вирішення соціальних проблем.
В.ПИНЗЕНИК наголосив, що кошти буде спрямовано, зокрема, на реконструкцію НСК «Олімпійський», будівництво кільцевої залізниці, а також автомобільних транспортних розв`язок, метро і Подільського мостового переходу.
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