Тимошенко стала політичним конкурентом, якщо не ворогом, Ющенка

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стала політичним конкурентом Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Таку думку в інтерв’ю сайту “Гарт” висловив політолог Дмитро ВИДРІН, коментуючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО щодо можливості розриву союзу із Президентом.

«Якщо прем’єр фактично блокує трибуну, з якої Президент повинен виступати зі стратегічним посланням, то про яке союзництво може йти мова», - сказав Д.ВИДРІН.

За його словами, прем’єр вже не союзник, а скоріше політичний конкурент, якщо не ворог Президента.

«Я не знаю, що ще можна було зробити, щоб ввести країну у вир подібної конфронтації. Все, що можна уявити, Ю.ТИМОШЕНКО уже зробила. Для поглиблення хаосу і економічної кризи, політичної та парламентської, залишилося хіба що спалити Верховну Раду», вважає експерт.

На думку Д.ВИДРІНА, причиною політичної конфронтації є дуже жорстка конкуренція за «проектну нішу».

«Президент учора намагався повернутися в проектну нішу і знову почати займатися тим, чим повинен займатися Президент в цивілізованій європейській державі - пропонувати країні проект швидкого та ефективного розвитку. Цей проект можна критикувати, з ним можна полемізувати, але щоб його блокувати?! Це можна пояснити лише тим, що хтось інший бачив себе саме у цій проектній ніші», - пояснив експерт.

«Зараз іде жорстка боротьба за те, хто буде головним «проектантом» в країні”, - сказав Д.ВИДРІН, додавши: “Президент гадає, що він за статусом, за волевиявленням народу, який голосував за нього, за традиціями Європи повинен бути цим «проектантом», а Юлія Володимирівна бачить себе і тільки себе у цій ролі та вважає, що лише їй належить право обрання проектів мегарозвитку України».

За його словами, важко сказати, чи така надвпевненість Ю.ТИМОШЕНКО у своїх силах і бачення себе «головним архітектором країни» випливає з рис її характеру, чи це скоріше є впливом оточення.