Янукович: пройде небагато часу, і цей період буде ”чорним” в історії України

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що дострокові вибори міського голови Києва стануть «черговим прикладом чергового свавілля влади і політичних сил, які стоять за владою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Єнакиєві Донецької області.

В.Янукович упевнений, що «ці вибори проходитимуть з порушенням Конституції України, як і раніше пройшли дострокові вибори до парламенту ».

На його думку, «ми сьогодні є свідками того, як безпрецедентно порушуються закони, і все це робиться під гаслом політичної необхідності». Він назвав це соромом.

«Я вважаю, що пройде небагато часу, і цей період буде «чорним » періодом в історії України», - сказав лідер Партії регіонів.

В цілому В.Янукович зазначив, що «кияни хочуть жити нормально», і Партія регіонів завжди займала конструктивну позицію, щоб професійно вирішувати задачі і на місцевому рівні. На його думку, результати цих виборів для Партії регіонів «будуть набагато вищі, ніж були раніші».