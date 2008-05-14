УБОЗ не зміг прорватися до Черновецького з повісткою?

Радник мера Києва з питань ЗМІ Казбек БЕКТУРСУНОВ заявляє, що представники міліції не вручали Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістки до правоохоронних органів.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Київського Медіа Холдингу Дмитро КОЗОНАК.

«Ми маємо всі необхідні докази того, що поширене прес-службою МВС повідомлення про вручення Київському мерові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістки в правоохоронні органи є абсолютною брехнею міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, спрямованою на залякування киян перед виборами провокаторами з числа своїх підлеглих», - заявив К.БЕКТУРСУНОВ.

При цьому він наголосив, що сьогодні на відкритті дитсадка-школи бачив, як троє чоловіків «намагалися прорватись до київського мера, коли той сідав у машину».

«Листок від невідомих осіб вихопив особистий охоронець київського мера. Я вимагаю встановити осіб цих шахраїв. Ми опублікуємо ці фотографії в газеті «Хрещатик». Я закликаю всіх чесних журналістів виступити проти міліційного беззаконня і не піддаватися на провокації, які взяли на озброєння політично стурбовані органи», - заявив К.БЕКТУРСУНОВ.

Як повідомляв УНІАН, начальник прес-служби Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України Олена МЕЛЬНИК заявила, що сьогодні співробітники київської міліції вручили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку на 16.00 15 травня в приміщення УБОЗ УМВС України в місті Києві (вул.Антоновича, 114) для ознайомлення з матеріалами адміністративного протоколу, складеного проти нього, за порушення вимог закону України «Про боротьбу з корупцією».