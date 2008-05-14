Екс-голова військової розвідки роздумує, чи позиватися до Ющенка

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олександр ГАЛАКА не виключає, що позиватиметься до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, оскільки в указі про його звільнення не була вказана причина звільнення.

Про це О.ГАЛАКА заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Остаточно я не прийняв рішення, але я все таки думаю, що звернуся до суду для того, щоб мене звільнили відповідно до закону”, - сказав О.ГАЛАКА.

При цьому він наголосив, що не порушує питання про своє поновлення на посаді керівника розвідки. О.ГАЛАКА зауважив, що в його трудовій книжці як державного службовця у відповідності до вимог закону обов’язково має бути вказана причина звільнення.

“Закон повинен бути один для всіх – незалежно чи для Президента, чи громадянина. Якщо так буде - в Україні буде все в порядку”, - наголосив він.

Водночас О.ГАЛАКА зауважив, що попри відсутність формальних причин для звільнення, він був знятий з посади через “політичні й майнові питання”. Зокрема, він зауважив, що виступав категорично проти переведення з Рибальського півострова Головного управління розвідки, територія якого займає 11 га.

Він нагадав, що 13 червня 2005 року вже був звільнений з займаної посади через підозри у причетності до отруєння В.ЮЩЕНКА, але поновився на посаді через суд.

Як повідомляв УНІАН, О.ГАЛАКА очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України з 2003 року.

Указом Президента В.ЮЩЕНКА від 13 червня 2005 року О.ГАЛАКУ було звільнено з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Впродовж двох місяців тривав судовий розгляд справи за позовом О.ГАЛАКИ до Президента України з приводу його безпідставного усунення від виконання службових обов`язків. 25 серпня суд ухвалив рішення, згідно з яким, звільнення О.ГАЛАКИ з посади визнано неправомірним. Суд поновив його на посаді з 13 червня. 28 вересня 2005 року Президент поновив на О.ГАЛАКУ посаді начальника Головного управління розвідки Міноборони.

18 січня 2008 року на сайті Президента України був обнародуваний указ глави держави В.ЮЩЕНКА про призначення Віктора ГВОЗДЯ начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. До цього призначення В.ГВОЗДЬ працював у Секретаріаті Президента.

Перед цим глава держави звільнив О.ГАЛАКУ з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони.