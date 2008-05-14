Богатирьова обурилася тим, як Тимошенко обійшлася з Ющенком

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, блокування БЮТ виступу Президента Віктора ЮЩЕНКА у Верховній Раді є “нав’язування однобокого розуміння і егоїстичної логіки в управлінні країною”.

Про це йдеться у її заяві, текст якої передано УНІАН.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “13 травня українська політична еліта в парламенті підійшла до критичної межі: публічно на кін національної стабільності були виставлені політичні амбіції і безвідповідальність”.

Вона констатувала, що вперше у практиці демократії керуюча частина політичної парламентсько-урядової коаліції висунула ультиматум Президенту і поза правом та мораллю відмовила главі держави виконати конституційну функцію – звернутись із щорічним посланням до парламентаріїв і народу. На переконання секретаря РНБО, “це поставило під сумнів істинність і щирість намірів фракції БЮТ виконувати свої зобов’язання перед виборцями і партнерами по коаліції, ефективно і стабільно законотворити в парламенті після дочасних виборів”.

Як наголошує Р.БОГАТИРЬОВА, безпрецедентне блокування трибуни Верховної Ради є діями за межами демократичного діалогу. За її словами, це розцінюється суспільством як спроба перейти до імперативної політики диктату і шантажу. “Фактично, підірвано довіру до демократичної парламентської коаліції, яка заявила про пріоритет президентської програми. Парламенту штучно нав’язується чергова непередбачувана криза, результатом якої постає економічна нестабільність та суспільна напруга”, йдеться у заяві.

Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що Послання Президента до українського парламенту – “це стратегічний план, адресований, найперше, законодавцям і Кабінету Міністрів”, мета якого – подолати, перш за все, соціально-економічну кризу і унеможливити перекладання її наслідків на простих українців.

За словами секретаря РНБО, “Президент, володіючи прямим мандатом на управління країною від українського народу, веде відкриту і аргументовану дискусію по всіх аспектах національного інтересу. Його конституційне завдання – бути центром і одночасно локомотивом програмного розвитку та ідеології прогресу”.

Як відзначила Р.БОГАТИРЬОВА, “історія сучасних демократій засвідчує ефективність і нагальність консолідації всіх політичних сил в умовах довготривалої кризи саме навколо лідера нації, яким є В.ЮЩЕНКО. Бо саме він представляє інтереси всіх без винятку партійних і непартійних громадян України”. В цьому сенсі, підкреслила вона, “організація паралельних і кулуарних «конституційних процесів» політиками, партіями та їх блоками, вже зараз перетворює майбутню третю українську Конституцію на заручника політичних амбіцій і суперечить інтересам всієї нації”.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, вчора в парламенті була представлена «модель Конституції», що готується Кабінетом Міністрів і фракцією БЮТ. “Не важко здогадатись, що і механізм ухвалення нової Конституції, і спосіб управління країною при такому Основному Законі носитимуть силовий, авторитарний характер. Очевидно, очільником такої демократії планується одна політична сила з одним і, обов’язково, беззмінним лідером. Не випадково лідер БЮТ з іншої трибуни заявила: «Я починаю діяти. І діяти надзвичайно жорстко», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона наголосила, що “ще є час визнати помилки і ухвалити рішення, на які чекає мудрий український народ. Це єдине відповідає національному інтересу і слугує прогресу. Зневіра, стомленість, соціальна депресія, байдужість – це те, що може бути результатом поза волею суверена перейти до конфронтації в системі політичної влади. Воно несе в собі фатальну загрозу національній безпеці і руйнує стабільність”.

“Національна безпека України вимагає ухвалити рішення під чолом Президента про єдиний процес підготовки нової редакції Конституції, про відповідальний план стабільної діяльності політичної більшості у демократичному діалозі з Президентом, про чесну відповідальність уряду за стан соціально-економічної політики, про активну участь опозиції у конструктивному діалозі із забезпечення стабільності і захисту національного інтересу та особистої відповідальності кожного із політиків за виконання добровільно взятих на себе зобов’язань. Це і є першочерговим в пакеті заходів подолання політичної інфляції Урядом і парламентом та прикладом відповідального служіння українському народу”, наголошується в заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ.