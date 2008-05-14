Повістка Черновецькому “збіглася” з виборчою кампанією?

Генеральний директор юридичної компанії «Дорофеєв, Скуратівський і партнери» Дмитро ДОРОФЕЄВ вбачає у діях підлеглих міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА політичні мотиви. (Як повідомила прес-служба МВС, сьогодні співробітники міліції начебто вручили міському голові Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ повістку для ознайомлення з матеріалами щодо порушення вимог закону про боротьбу з корупцією).

“Підлеглі міністра своїми діями залякують киян перед виборами, – сказав юрист, коментуючи журналістам повідомлення про вручення повістки міському голові. «Дії анонімних осіб, які не представилися співробітниками МВС при врученні повістки, є грубим порушенням законодавства і не чим іншим, як передвиборчою провокацією», – вважає Д.ДОРОФЕЄВ.

Юрист переконаний, що це був “звичайний чорний піар, спрямований на дискредитацію київського міського голови його політичними опонентами”.

«Сьогоднішні дії співробітників МВС є справжньою провокацією і грубим порушенням законодавства, – заявив він. – Факт вручення повістки для явки в правоохоронні органи підтверджується винятково наявністю підпису громадянина, якого туди викликають, його найближчих родичів або особи, уповноваженої представляти його інтереси».

Юрист вважає, що такі дії співробітників МВС є поганим прикладом для “рядових працівників міліції”. “Кияни повинні вимагати від правоохоронців повного дотримання законодавства при врученні повісток, інакше можуть серйозно постраждати від дій міліції, – сказав Д.ДОРОФЕЄВ.

Він також заявив, що прес-служба МВС не мала права розсилати неправдиву, за його словами, інформацію про вручення повістки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.