З чим Тимошенко вийшла від Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що до порядку денного завтрашнього засідання Верховної Ради будуть включено три законопроекти про антиінфляційні заходи, а також питання про зміну керівництва Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів, коментуючи результати сьогоднішньої зустрічі в Секретаріаті Президента.

«Багато чого обговорювалось. Але, чесно кажучи, я не можу сказати, що досягли якоїсь чіткої і конкретної домовленості. Але з усієї розмови я зрозуміла, що нарешті завтра першими законопроектами до порядку денного буде включено три антиінфляційні закони, які вже є в парламенті і розглянуті фракціями, а також питання про зміну керівництва Фонду держмайна, яке заплямувало себе корупцією і продовжує покривати корупцію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також розраховує, що антиінфляційні законопроекти підтримають всі народні депутати.

«Я сподіваюсь, що демократична коаліція підтримає ці законопроекти одноголосно. Власне кажучи, я думаю, що й інші фракції для того, аби зупинити інфляцію, також їх підтримають», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що якщо ці питання не буде включено в завтрашній порядок денний роботи ВР, то це свідчитиме про те, що знову вплинув політичний чинник. «Я сподіваюсь завтра на позитивне рішення», - відзначила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що одержала запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти участь у цій зустрічі через Голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

«Наскільки мені була відома інформація від Голови Верховної Ради, мала бути проведена зустріч Президента і прем`єр-міністра. Але коли я туди прийшла, там вже були представники всіх політичних сил, представлених в парламенті, а також секретар РНБО і ще декілька функціонерів Секретаріату Президента. І розмова була присвячена тому, щоб знайти шлях для відновлення роботи парламенту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в Секретаріаті Президента відбулася загальна розмова без чіткого підбиття підсумків.

Відповідаючи на запитання журналістів, які будуть дії фракції БЮТ у разі невнесення до порядку денного названих законопроектів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Якщо їх не буде внесено, то ми знову збиратимемо коаліцію і радитимемося».

Як повідомляв УНІАН, 13 травня представники БЮТ заблокували роботу Верховної Ради з вимогою прийняти антиінфляційні закони.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ блокуватиме трибуну, доки парламент не розгляне три антиінфляційні законопроекти.

Також прем`єр наголосила, що уряд вніс ще 30 ключових для економіки законопроектів, розгляд яких, за її словами, на сьогодні блокується.

Сьогодні вранці представники фракції БЮТ знову заблокували трибуну і президії ВР, вимагаючи ухвалення антиінфляційних законів, у зв`язку з чим Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК закрив засідання парламенту.

Він заявив, що прем`єр-міністра дезінформують про навмисне блокування розгляду урядових законопроектів у Верховній Раді. За словами А.ЯЦЕНЮКА, якби не було блокування роботи ВР, то вже сьогодні депутати розглянули б законопроекти, які носять стимулюючий економічний характер. А.ЯЦЕНЮК нагадав, що ці законопроекти буде включено до порядку денного на цей пленарний тиждень.

Після закриття засідання ВР в Секретаріаті Президента відбулася зустріч В.ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО, Головою Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮКОМ і лідерами фракцій парламенту. Також на зустрічі були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА і його заступник - представник Президента у Верховній Раді Оксана СЛЮСАРЕНКО.