Рішення ЄС щодо безвізового режиму для України не має базуватися на "політичних мотивах" – Яценюк

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав‘є Беттелем.

«Для громадян України дуже важливо, щоб Україна отримала можливість безвізових поїздок до Євросоюзу, – сказав Яценюк. – І та технічна робота, яка виконується Україною спільно з Єврокомісією, дає змогу говорити про те, що моніторингова місія (ЄС – УНІАН) має всі шанси для видачі позитивного результату з просування України до безвізового режиму».

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При цьому Яценюк наголосив на важливості того, щоб рішення ЄС базувалося саме на технічних результатах роботи місії, а не на «політичних мотиваціях».

Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк зазначив, що Україна очікує завершення процесу ратифікації країнами Європейського Союзу Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС, підписаної в 2014 році, до кінця поточного року.