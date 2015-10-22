Україна очікує завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС до кінця року - Яценюк

«Ми очікуємо, що до кінця поточного року всі країни – члени ЄС ратифікують Угоду про асоціацію між Україною і ЄС», - сказав він.

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При цьому Яценюк подякував владі Люксембургу як країни, що головує зараз у Євросоюзі, за тверду позицію підтримки України, її територіальної цілісності.