Україна очікує завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС до кінця року - Яценюк
16:34, 22 жовтня 2015Політика
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Україна очікує завершення процесу ратифікації країнами Європейського Союзу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підписаної в 2014 році, до кінця поточного року, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав’є Беттелем.
REUTERS
«Ми очікуємо, що до кінця поточного року всі країни – члени ЄС ратифікують Угоду про асоціацію між Україною і ЄС», - сказав він.
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При цьому Яценюк подякував владі Люксембургу як країни, що головує зараз у Євросоюзі, за тверду позицію підтримки України, її територіальної цілісності.
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