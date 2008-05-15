Тимошенко каже, що попереджала Ющенка ”азбукою Морзе”

Прем’єр Юлія Тимошенко вважає, що вчинила чесно, попередивши Віктора Ющенка про можливий розрив у їхній співпраці з прицілом на наступні вибори президента.

Про це Тимошенко розповіла журналістам, коментуючи свої ж заяви, зроблені напередодні.

"Чотири з половиною місяці працює демократична коаліція, ми постійно інформуємо про те, що відбувається. Коли є необхідність називати речі своїми іменами, я називаю, щоб було все зрозуміло суспільству і партнерам", - сказала Тимошенко.

"Я вважаю, що ми поставили достатньо жорстко питання, і це дасть замислитися над тим, що не треба безкінечно заважати уряду працювати. Всьому є межа", - додала Тимошенко.

Водночас вона віджартувалася на питання, як саме вона попередила Ющенка, адже раніше прем’єр скаржилася, що вже місяць з ним не могла зустрітися.

"Азбукою Морзе", - сказала Тимошенко.

Прем’єр також розповіла, що ініційовані нею зміни до Конституції залишають "дуже сильні повноваження за президентом".

"Президент обиратиметься всенародно, матиме право вето, при певних обставинах розпускати парламент, інші функції, в тому числі головнокомандувача. Але треба розмежувати повноваження виконавчої гілки влади і президентської", - закликала Тимошенко.

Прем’єр додала, що зміни до Конституції передбачатимуть "демонополізацію силових структур, щоб вони не підпорядковувалися одній гілці влади".

Українська правда