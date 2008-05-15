Україна сподівається в`їхати в ЄС за «локомотивом» Великої Британії

Заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ сподівається, що за результатами візиту до Лондона глави Української держави Віктора Ющенка Велика Британія стане «локомотивом» підтримки європейської інтеграції України.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам О.ЧАЛИЙ розповів, що нинішній візит Президента до Великої Британії готувався вже давно. Планується, що під час нього будуть обговорені питання двостороннього співробітництва, зокрема, питання торгівлі та інвестицій, питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.

О.ЧАЛИЙ зазначив, що на даний момент жодних проблем у двосторонніх відносинах між Україною та Британією немає, між двома країнами спостерігається значний торговельний оборот.

Що стосується європейської інтеграції України, то О.ЧАЛИЙ підкреслив, що за результатами зустрічі Президента України В.ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ буде укладено спільну заяву, зокрема щодо європейської інтеграції України.

«Деякі пункти будуть сильніше, ніж було до цього», - сказав заступник глави Секретаріату Президента України.

Він пояснив, що Україна за результатами візиту очікує певного пориву у підтримці Великою Британією наших європейських прагнень.

За словами О.ЧАЛОГО, Велика Британія демонструватиме, що підтримує більш глибоку інтеграцію України до Європейського Союзу. Фактично, за його словами, Велика Британія стає «локомотивом» підтримки європейської інтеграції України.