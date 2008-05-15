Футболісти Зеніта прийняли «чемпіонський душ» з пива
08:26, 15 травня 2008Політика
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Невеличкий конфуз
|Капітан "Зеніта" Анатолій Тимощук з Кубком УЄФА. Фото АР
Невеличкий конфуз трапився після завершення офіційної церемонії нагородження новоспеченого володаря Кубка УЄФА пітерського Зеніта.
У роздягальні традиційного шампанського не виявилося і футболістам з берегів Неви довелося прийняти "чемпіонський душ" з пива.
"Нам усім хотілося шампанського, а вони принесли пиво. Але нічого, ми вип`ємо чого-небудь і кращого" - наводить Reuters слова пітерця Андрія Аршавіна.
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