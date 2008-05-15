Вирішення конфлікту у ВР залежить від дій Партії регіонів - експерт

Одеський припортовий завод може стати ключовим чинником у розв’язанні політичного конфлікту, що розгорнувся в останні дні у Верховній Раді України. Таку думку висловили експерти Інституту Горшеніна в коментарі, переданому УНІАН.

«Ситуація, що склалася в парламенті України в останні дні, є патовою і багато в чому її розв’язання сьогодні залежить від дій Партії регіонів, з якою обидві сторони конфлікту, і БЮТ і НУ-НС, ведуть переговори», - вважає директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

На його думку, позиція Партії регіонів багато в чому залежатиме від того, наскільки економічно доцільним для певної частини впливових членів партії виявиться можливість придбання Одеського припортового заводу на умовах, озвучених прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Якщо операція відбудеться, можна чекати переформовування коаліції і прийняття нової редакції Конституції України, вигідній Юлії ТИМОШЕНКО. Якщо ж представники Партії регіонів і БЮТ не домовляться, можна чекати ситуативну перемогу Президента Віктора ЮЩЕНКА в конфлікті з Ю.ТИМОШЕНКО», - додав К.БОНДАРЕНКО.