Яценюк зайшов до сесійної зали і оголосив... перерву

У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 11.00 для узгодження остаточних позицій щодо сьогоднішнього порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК нагадав, що вчора під час зустрічі із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ не було досягнуто домовленостей щодо подальшої роботи ВР.

Тому, зазначив він, «доведеться вирішувати чужі проблеми самостійно». Спікер висловив переконання, що ці проблеми будуть вирішені.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що ВР «є окремою незалежною гілкою влади». «Тому підлаштовуватись під когось не хотілося б», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що всі фракції парламенту готові розглядати законопроекти Кабінету Міністрів України. Спікер запропонував сьогоднішній день повністю присвятити розгляду цих питань.

Також А.ЯЦЕНЮК повідомив, що вчора профільний комітет розглянув законопроект щодо підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Він додав, що цей законопроект може бути внесений сьогодні на розгляд парламенту як соціально значимий.

Під час відкриття сьогоднішнього засідання зареєструвався 271 народний депутат.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що ті народні депутати, які не зареєструвалися, не отримають заробітної плати за цей день. А.ЯЦЕНЮК говорив із трибуни парламенту, оскільки вхід до президії був заблокований.

А.ЯЦЕНЮК зайшов у сесійну залу через двері, які розміщені за місцями, де розташувалися народні депутати із фракцій Блоку Литвина та БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, депутати фракції БЮТ вже третій день блокують роботу ВР, вимагаючи невідкладного ухвалення антиінфляційних законів та зміни керівництва Фонду державного майна України.