Цушко збирається в Україну і хоче йти на вибори

Екс-міністр внутрішніх справ Василь Цушко, що знаходиться на лікуванні в Німеччині, має намір повернутися в Україну і зайнятися політикою.

Про це повідомляє Коммерсантъ-Україна із посиланням на лідера Соцпартії Олександра Мороза.

Як повідомив Мороз, колишній глава МВС Василь Цушко планує приїхати в Україну "уже через кілька тижнів".

"Не хвилюйтеся, він, безперечно, повернеться. І буде в першій п`ятірці списку Соцпартії на виборах", – заявив Мороз.

Відповідаючи на уточнююче питання, на яких саме виборах, Мороз сказав: "На виборах у Верховну раду. Хто сказав, що до них далеко?".

Адвокат колишньої глави МВС Юрій Василенко заявив, що про повернення Цушка в Україну "у найближчі кілька тижнів" йому невідомо. За його словами, останній раз він розмовляв зі своїм клієнтом телефоном ще до пред`явлення йому обвинувачень у захопленні Генпрокуратури, які ГПУ висунуло в квітні.

Колишній член політвиконкому СПУ, директор Центру соціальної аналітики "Лівий погляд" Євген Філіндаш заявив, що говорити про повернення Цушкf в Україну поки рано.

"Я сьогодні зранку (14 травня) спілкувався з ним особисто. Він лікується. Почувається значно краще, ніж раніше. Я не виключаю, що він приїде в найближчому майбутньому в Україну й активно займеться політикою. Але говорити про якісь терміни я поки не можу",– сказав Філіндаш.

На його думку, повернення Цушка стане можливим після остаточного визначення його статусу на батьківщині. "Цушку можуть у будь-який момент висунути обвинувачення. Істотна зміна може відбутися, тільки коли буде все ясно з кримінальною справою: вона буде в суді – стане зрозуміло, хто обвинувачуваний, хто свідки, або цю справу взагалі закриють", – припустив Філіндаш.

Пан Василенко також вважає, що колишньому главі МВС не слід квапитися з поверненням.

"Я не думаю, що Цушку щось заважає повернутися в Україну. Адже в нашій країні як робиться – сьогодні Медведько скасував постанову про притягнення, а завтра знову висунули обвинувачення. Справу не припинено", – пояснив адвокат.

У Генпрокуратурі дійсно не виключають можливості повторного винесення рішення про притягнення Цушка в якості обвинувачуваного у випадку його появи в Україні.

"Нагадаю, що генеральний прокурор Олександр Медведько скасував постанову в зв`язку з порушенням процедури. Але нічого не заважає слідчому усунути ці помилки. Так що все можливо", – вважає керівник прес-служби ГПУ Юрій Бойченко.

Українська правда