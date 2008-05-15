«Процес іде» - в парламенті оголошено ще одну перерву

У Верховній Раді України оголошено ще одну перерву - до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він повідомив, що наразі і далі тривають консультації щодо узгодження порядку денного. «Процес іде», - сказав спікер.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що вже визначено кількість законопроектів, які сьогодні планується розглянути. «Але поки що не можуть узгодити, які законопроекти підтримуватимуть, а які - ні», - сказав він.

Голова ВР пояснив це тим, що, крім основних законопроектів, ще існують й альтернативні.

Як повідомляв УНІАН, депутати фракції БЮТ вже третій день блокують роботу ВР, вимагаючи невідкладного ухвалення антиінфляційних законів та зміни керівництва Фонду державного майна України.

Після відкриття сьогоднішнього пленарного засідання А.ЯЦЕНЮК оголосив у роботі ВР перерву до 11.00 для узгодження позицій щодо порядку денного.