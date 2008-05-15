У НУ-НС пропонують «7 кроків назустріч здоровому глузду»

Четверо народних депутатів із фракції НУ-НС – Тарас СТЕЦЬКІВ, Олесь ДОНІЙ, Володимир СТРЕТОВИЧ та Володимир МАРУЩЕНКО - запропонували вихід із ситуації, що склалася в парламенті. Їхні пропозиції називаються: «7 кроків назустріч здоровому глузду».

Як заявив на прес-конференції народний депутат України В.СТРЕТОВИЧ, зокрема народні депутати вимагають негайного припинення блокування роботи ВР. Також пропонується, щоб усі сторони протистояння повернулися до виконання чинної Конституції і законів України.

Народні депутати вимагають термінового доопрацювання з урахуванням пропозицій народних депутатів та суб’єктів блоків програми уряду та її остаточне ухвалення уже в травні 2008 року.

Також вони вимагають термінового опрацювання з урахуванням пропозицій народних депутатів та схвалення змін до бюджету 2008 року та законопроектів, визначених коаліцією та урядом, як невідкладних до 22 травня 2008 року.

Також народні депутати вимагають «замороження активного просування своїх проектів Конституції до вироблення узгодженого підходу» в питанні внесення змін до Конституції України. Вони наполягають на необхідності створення президентсько-парламентської комісії з напрацювання нової редакції Конституції України.

Як зазначив на прес-конференції народний депутат України Т.СТЕЦЬКІВ, «політика щоденних дріб’язкових нападок, критики часто необгрунтованої, яку обрав Секретаріат Президента по відношенню до уряду, є деструктивною».

В той же час він наголосив, що «та відповідь, яку дав БЮТ на подібну політику є не менш деструктивною». Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що обидві сторони «однаково відповідальні за те, що робиться зараз в українському парламенті і може перекинутися на українське суспільство».

Він наголосив, що «блокада українського парламенту» є елементарною «неповагою до влади, до інститутів влади в цілому». За його словами, ситуація, яка склалась змусила їх висловити свою особисту позицію з даного питання.