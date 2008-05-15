Ющенко подзвонив Лукашенку

Зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА відбудеться протягом найближчого місяця.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Білорусі.

У прес-службі зазначили, що така домовленість досягнута напередодні, 14 травня, під час телефонної розмови між В.ЮЩЕНКОМ і О.ЛУКАШЕНКОМ.

«Телефонна розмова президентів Білорусі і України відбулася за ініціативою української сторони. Глави держав обговорили актуальні питання двосторонніх відносин і домовилися в тижневий термін виробити порядок денний білорусько-української зустрічі на найвищому рівні», - сказав представник прес-служби.

У прес-службі підкреслили, що під час телефонної розмови В.ЮЩЕНКО і О.ЛУКАШЕНКО особливу увагу приділили проблемам розвитку співпраці в паливно-енергетичній сфері. «Сторони домовилися відновити енергетичний діалог з важливих для обох країн питань, обговорили теми транзиту електроенергії через білоруську територію та альтернативних постачань нафти», - уточнили в прес-службі.

Крім того, президенти України і Білорусі обговорили проблематику багатосторонніх відносин у контексті політики добросусідства. Зокрема, О.ЛУКАШЕНКО і В.ЮЩЕНКО обговорили відносини Білорусі та України з Польщею, Литвою та іншими країнами регіону Центральної і Східної Європи.