Кріль думає, що Тимошенко користується підручником Януковича

Народний депутат, голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ переконаний, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО намагається відібрати якомога більше повноважень у Президента, як це робив півтора роки тому тодішній прем`єр Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ вважає, що сьогоднішня тактика Ю.ТИМОШЕНКО – “це рімейк політичного протистояння півторарічної давнини”.

«БЮТ сьогодні, по суті, повертає Україну до того протистояння, що було між Президентом і урядом у 2006-му – на початку 2007-го. Таке враження, що Ю.ТИМОШЕНКО користується посібником В.ЯНУКОВИЧА «Як прем’єру відібрати побільше повноважень у Президента» і бере в автора цього підручника консультації», – сказав І.КРІЛЬ.

«Тоді так само йшла боротьба за перепідпорядкування губернаторів уряду, в закон про Кабмін вносилися антиконституційні зміни, що стосувалися силового блоку, і т. д. Президент зміг зупинити В.ЯНУКОВИЧА. Проте, хочу наголосити, тодішній голова уряду не дозволяв собі такої поведінки по відношенню до Президента, яку дозволяє собі пані ТИМОШЕНКО», - додав він.

На думку І.КРІЛЯ, голову уряду лякає ситуація, що склалася за її прем’єрства в економіці країни, тому вона докладає усіх зусиль, щоб якось відвернути увагу населення і спеціалістів від темпів інфляції, яку на сьогодні має Україна.

«У мене стійке враження, що Ю.ТИМОШЕНКО вже сама не знає, чого хоче. Вона то заявляє про ліквідування інституту Президента і вимагає більше повноважень для Кабміну, то починає вести відверту передвиборну президентську риторику. Мета одна – все що завгодно, тільки б не відповідати за свої «досягнення», - переконаний І.КРЛЬ.

Він наголосив, що антиінфляційного пакету законопроектів, про гальмування якого так голосно останнім часом заявляють представники БЮТ, не існує у природі. «Цих законопроектів не тільки не бачили навіть у самому Кабінеті міністрів, а й не відомо, хто їх взагалі подавав до Верховної Ради», – зазначив депутат.