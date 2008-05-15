Україна і Велика Британія досягли історичних домовленостей - Ющенко

Україна та Велика Британія визначили свої відносини як стратегічні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО за результатами своєї зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, підсумком якої стало підписання спільної заяви.

«Сьогодні ми досягли історичних домовленостей», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України процитував частину спільної заяви Президента України та прем’єр-міністра Великої Британії, в якій йдеться, що обидві країни налаштовані розвивати дедалі більш тісні відносини в контексті просування України до майбутнього членства в ЄС та НАТО. «Україна є стратегічним партнером Великої Британії у світі», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Президент України здійснює дводенний робочий візит до Великої Британії.