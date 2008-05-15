Україна і Велика Британія досягли історичних домовленостей - Ющенко
Президент процитував частину спільної заяви
Україна та Велика Британія визначили свої відносини як стратегічні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО за результатами своєї зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, підсумком якої стало підписання спільної заяви.
«Сьогодні ми досягли історичних домовленостей», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент України процитував частину спільної заяви Президента України та прем’єр-міністра Великої Британії, в якій йдеться, що обидві країни налаштовані розвивати дедалі більш тісні відносини в контексті просування України до майбутнього членства в ЄС та НАТО. «Україна є стратегічним партнером Великої Британії у світі», - йдеться у заяві.
Як повідомляв УНІАН, Президент України здійснює дводенний робочий візит до Великої Британії.