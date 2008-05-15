Ющенко у Британії запевняє, що все не так погано, як здається
У коалиції є "політичний потенціал"
Президент Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що демократична коаліція «має свій ресурс і політичний потенціал».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів після закінчення зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ.
«Вона (коаліція – УНІАН) має майбутнє», - сказав Президент України.
В той же час В.ЮЩЕНКО констатував, що є певні розходження між її учасниками. Зокрема, за словами Президента, «Наша Україна» не погоджується з адміністративним встановленням цін на газ, зерно. За словами Президента, він та його політична сила виступають за приватизацію виключно в рамках національної програми. «Хаотичне проведення приватизації – це неправильна політика», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.
Разом з тим він висловив впевненість, що «ці розходження можна проходити, спрощувати в рамках відкритої політики, в рамках діалогу».