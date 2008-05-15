Одеський припортовий Портнов може продати росіянам

На сьогодні три компанії пройшли кваліфікаційний відбір і допущені до участі в приватизаційному конкурсі з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Про це повідомив УНІАН призначений урядом на посаду в.о. голови Фонду державного майна Андрій ПОРТНОВ.

За його інформацією, одна з допущених до участі в конкурсі компаній російська, друга – естонська, третя – українська. При цьому він не уточнив назв компаній.

Загалом, за словами А.ПОРТНОВА, заявки на участь у конкурсі щодо ОПЗ подали чотири компанії, але заставу внесли лише три з них. Він також відзначив, що конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни, як і було оголошено раніше, буде проведено 20 травня в Кабінеті Міністрів.

За словами А.ПОРТНОВА, «активний інтерес інвесторів до Одеського припортового заводу ще раз підтверджує, що Україна сьогодні продовжує залишатися інвестиційний привабливою державою».

Як повідомлялося, 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакета, який виставлявся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведення конкурсу - 20 травня.

15 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ОПЗ.

25 квітня представлений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО колектив ФДМУ як в.о. голови Фонду А.ПОРТНОВ повідомив, що Окружний адміністративний суд Києва 24 квітня ухвалив рішення про зупинку наказів В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу.

В.ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про проведення конкурсу з продажу ОПЗ.

Після цього прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО доручила А.ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна і припинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу.

5 травня Одеський обласний господарський суд своєю ухвалою заборонив здійснювати будь-які дії з продажу ОПЗ.

А.ПОРТНОВ тоді заявив, що дана судова ухвала буде оскаржена.

В Антимонопольний комітет надійшло 12 заяв на право придбання ОПЗ, зокрема від компаній Orascom (Єгипет), Yara International (Норвегія), АТ “Нітроферт” (Естонія), ТОВ “Дев`ятий елемент”, ТОВ “Азот-Сервіс”, ВАТ “Єврохім”, ВАТ “Акрон” (всі — Росія). Заявки направили також українські компанії ВАТ “Азот” і ВАТ “Укрінвест”, ВАТ “Дніпроазот”, ТОВ “Нафтохімімпекс”, ТОВ “Нортіма”.