У Ющенка нагадали Тимошенко, скільки у неї підлеглих силовиків

В Секретаріаті Президента радять змінювати закони, якщо деяким політичним силам не подобається система підпорядкування правоохоронних органів.

Зокрема, на брифінгу для преси заступник глави СП Ігор ПУКШИН заперечив, що сьогодні весь склад силових структур підпорядкований Президенту, про що неодноразово заявляв один із керівників БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він нагадав, що сьогодні міністр внутрішніх справ та міністр оборони підпорядковані прем’єр-міністру, а генеральна прокуратура взагалі є окремою інституцією. Тому заяви О.ТУРЧИНОВА він розцінює як заяви політика, який сьогодні іде на вибори і намагається набрати голоси. І.ПУКШИН зауважив, що він читав проект Конституції, який розробив БЮТ, і там взагалі пропонується підпорядкувати всі силові структури під уряд.

Він зауважив, що сьогодні в юридичній практиці існує три теорії: природничого права, нормативного права і більшовистського права – права політичної доцільності. І.ПУКШИН висловив жаль, що сьогодні багато політиків керуються саме більшовистським правом. «Подобається указ президента, ми його виконуємо, якщо ні - не виконуємо… Якщо не подобається закон, нехай збираються під куполом парламенту і змінюють норми закону», - сказав І.ПУКШИН.

Він також заперечив те, що СП чинить тиск на суддів. І.ПКоментар ПукшинаУКШИН зауважив, що він завжди висловлювався за необхідність внесення змін до закону «Про статус суддів» в частині процедури призначення суддів і притягнення їх до відповідальності, але він ніколи не виступав і є категоричним противником переслідування суддів за політичними мотивами.