Каськів не розуміє, чим зашкодять Росії його дебати з Жириновським

Народний депутат фракції НУ-НС Владислав КАСЬКІВ, якому сьогодні не дозволили в’їзд на територію Росії, вважає це провокацією.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН по телефону.

“Думаю, що це спровокована ситуація”, - сказав В.КАСЬКІВ.

Депутат повідомив, що він був офіційно запрошений російською стороною на провідний російський телеканал на провідне ток-шоу. “Тож я сумніваюся, що російські спецслужби не знали того факту. Смішно думати, що їм було невідомо. Тож я думаю, що це спеціальна провокація”, - додав він.

За словами В.КАСЬКІВА, йому повідомили про депортацію, зазначивши, що згідно з федеральним законом Росії, він несе загрозу безпеці Російської Федерації. “Яким чином, дебатуючи із ЖИРИНОВСЬКИМ, я можу нашкодити із Росії, наразі залишається невідомим”, - зазначив депутат.

На запитання, якою є позиція телеканалу НТВ, який запросив його на передачу, В.КАСЬКІВ сказав: “Щось вони сховалися, я особисто з ними не спілкувався”.

Журналіст Роман СКРИПІН, який також мав брати участь у телепрограмі, поінформував, що до них підійшов керівник прикордонної служби і сказав, що В.КАСЬКІВУ заборонено в’їзд на територію Російської Федерації і послався на 27-му статтю закону про порядок в’їзду та виїзду на територію РФ.

Журналіст зазначив, що поводилися з ними абсолютно коректно, і очевидно, що російська сторона опрацювала процедуру депортації. “Раніше це було проблематичніше, людей тримали кілька годин, а з нами впоралися хвилин за п’ятнадцять. Вийшли і сказали: “Ось закон, ось стаття, через яку ми вас не пускаємо, ось довідка про те, що не пускаємо”, - зазначив він.

Вже близько 16-ї год. В.КАСЬКІВ планує прибути до аеропорту “Бориспіль”, де провести брифінг до ЗМІ.