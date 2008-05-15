Янукович визнав, що ПР - погана опозиція

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ визнає, що очолювана ним партія є поганою опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«З нас погані опозиціонери», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що в опозиції «потрібно бути популістами». Тим часом, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, сьогодні «популісти при владі. Вони самі себе критикують, самі собі створюють кризи, які, на жаль, не долають».

За його словами, Партія регіонів дає поради владі, як вирішувати питання. «Політично нам це невигідно робити - вчити їх як працювати. Але ми змушені, оскільки також відчуваємо відповідальність», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Кажучи про можливість дострокових парламентських виборів, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «чергові або дострокові вибори не за горами, це сьогодні зрозуміло всім, оскільки така ситуація не може тривати довго».

Він вважає, що в нинішніх умовах формування нової коаліції «малоймовірне». За його словами, питання зараз одне – коли вибори будуть.