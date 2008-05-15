У МЗС думають, що Каськів ”отримав” за Лужкова

У Міністерстві закордонних справ України із подивом сприйняли повідомлення про затримання сьогодні у московському аеропорту «Шереметьєво-2» громадянина України, народного депутата Владислава КАСЬКІВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, ще більше незрозумілою є мотивація затримання В.КАСЬКІВА – відмова у в’їзді на територію РФ з метою забезпечення безпеки Росії.

В.КИРИЛИЧ зауважив, що громадсько-політична діяльність В.КАСЬКІВА не позначена антиросійськими заявами, що могло б служити підставою для відмови у в’їзді на територію Росії.

Як сказав В.КИРИЛИЧ, що метою відвідання Москви народним депутатом була участь у програмі "К барьеру!" на телеканалі НТВ, а не участь і проголошення ним на мітингу заяв антиросійського змісту.

Він також зазначив, що, розглядаючи затримання в аеропорту Москви В.КАСЬКІВА як можливу відповідь українській стороні на обгрунтовані рішення щодо мера Москви Юрія ЛУЖКОВА (УНІАН: СБУ заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд в Україну після його висловлювань 11 травня стосовно Севастополя), варто зауважити, що будь-яка відповідь повинна бути рівнозначною самому запитанню. «Однак доводиться з жалем констатувати, що навіть відсутність запитання може зумовити прийняття невиважених, позбавлених мотивації рішень, що нагадує старозавітні правила взаємин "око за око, зуб за зуб", - сказав він.

За словами В.КИРИЛИЧА, така політика є короткозорою і така політика не може бути прийнятною.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе повернення до практики «чорних списків», В.КИРИЛИЧ зазначив, що минулого року Україна чітко заявила, що не може у сучасному світі бути поняття «чорних списків», а має бути оцінка дій тої чи іншої сторони.