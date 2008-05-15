У Черновецького ополчилися на забудовників, у яких ”рильце в пушку”

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, член Блоку Леоніда Черновецького Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявляє, що “забудовники, які в період дочасних виборів рвуться до Київради, намагаються маніпулювати громадською думкою, трактуючи рішення судів виключно на власну користь».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це В.ЖУРАВСЬКИЙ заявив, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправними його дії з розповсюдження відомостей про кандидатів у депутати від Блоку Кличка.

«Забудовники, на совісті яких спотворення історичного обличчя міста, сховалися в передвиборчих списках різних політичних сил, в тому числі і в Блоці Кличка, і прагнуть використати суди для «самовідбілювання» в очах виборців. Але навряд чи це їм допоможе, оскільки кияни чудово розуміють, за чиєю широкою спиною і гарною репутацією у світі спорту, йдуть до Київради люди, у яких, м’яко кажучи, рильце в пушку», - зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він також наголосив, що у нього викликає подив як рішення суду, «який міг би хоча б для пристойності поцікавитися моєю позицією та наявними документальними підтвердженнями моїх слів», так і трактуванням судового рішення самим Блоком Кличка.

«У Блоці Кличка кажуть, що я начебто хотів їх принизити в очах громади. Проте чомусь не кажуть, що вони самі принижують київську громаду наявністю у своїх списках людей, які варварським чином забудовували центр столиці, які при колишній владі мали монопольний доступ до комунікацій міста, на чому добре нагріли руки. Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його команда припинили цю варварську забудову і поклали край монополізму в будівельній сфері. А нині ті, кого відсторонили від будівельного «корита», намагаються підлізти до нього з іншого боку, розповідаючи казки про «сильного мера», - сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня на прес-конференції В.ЖУРАВСЬКИЙ заявив, що перевибори мера Києва і депутатів Київради проводяться через те, що чинна влада Києва не дозволяє вести незаконне будівництво у столиці. Зокрема, він заявив, що «під загрозою опинилися втрата мільярдних прибутків. Я хотів би на цьому наголосити. І ці забудовники прийняли рішення – не делегувати своїх представників до політичних сил і блоків, які сьогодні воюють за місця у Київраді, а самим туди увійти», - наголосив він. «І між ними немає ніякої різниці – чи входять вони в БЮТ, НУ-НС чи в Блок Кличка. Ідеологія дуже проста – отримати надприбутки», - зазначив заступник голови КМДА.