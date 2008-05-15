Янукович хоче передати ”завали” Тимошенко на розгляд Богатирьовій

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне розгляд ситуації в країні на засіданні РНБО.

Про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

За його словами, з самого початку було зрозуміло, що «коаліція недієздатна». Він наголосив, що «навколо завали і це вже питання національної безпеки країни». В.ЯНУКОВИЧ вважає, що ситуацію в економіці потрібно розглядати на Раді національної безпеки і оборони.

«Не бути дріб`язковим, а фундаментально потрібно зараз підійти і розглянути ці питання», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «сьогодні вже зрозуміло, що загрозу становить для всієї країни – бездіяльність влади або неефективні дії влади».

Але водночас він наголосив, що до влади відноситься і інститут Президента. «Тому ми чекаємо, коли Президент України реагуватиме», - сказав лідер Партії регіонів. Він додав, що «окрім слів потрібно приймати якісь рішення». Він наголосив, що у Президента України «в руках є влада і є механізми і, мабуть, пора вже ухвалювати рішення».