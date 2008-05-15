У штабі НАТО підбито підсумки просування України до вимог Альянсу

Сьогодні, 15 травня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Військового комітету Україна – НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, Українську військову делегацію на цьому представницькому заході очолював начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО.

В ході засідання, яке проходило під головуванням голови Військового комітету НАТО генерала Рея ЕНО, було підбито підсумки виконання заходів Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО у першому півріччі 2008 року, проаналізовано поточний стан і шляхи удосконалення оперативних можливостей і трансформаційних спроможностей Збройних Сил України.

Зокрема, виступаючи перед учасниками засідання, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України С.КИРИЧЕНКО подякував військовому керівництву Альянсу та своїм колегам за всебічну підтримку, яку Україна отримала під час Бухарестського самміту НАТО.

“Набуття відповідних військових критеріїв членства в НАТО, особливо у сфері оперативних можливостей – це не один рік копіткої цілеспрямованої роботи, орієнтованої на конкретний результат. Збройні Сили України розпочали цей процес ще у 2002 році і за цей проміжок часу було досягнуто суттєвих результатів”, – зазначив С.КИРИЧЕНКО.

Також начальник Генерального штабу ЗС України підкреслив, що існуюча на сьогодні система управління військами Збройних Сил України відповідає стандартам НАТО.

“Ми забезпечили підвищення рівня професійної підготовки особового складу Об’єднаного оперативного командування у сфері прийняття рішень, штабних процедур, які використовуються державами-членами НАТО”, – зазначив Головнокомандувач Збройних Сил України і подякував за надану допомогу в цьому питанні представникам Центру цивільно-військових відносин Школи після дипломної підготовки ВМС США, Об’єднаного командування ЗС США та Стратегічного командування НАТО.

Також генерал армії України поінформував, що з метою підвищення оперативних можливостей Збройних Сил України у сфері спеціальних операцій було сформовано Управління Сил спеціальних операцій Генерального штабу.

“Ми з нетерпінням очікуємо проведення консультацій з експертами Альянсу з цього питання, – підкреслив він.

С.КИРИЧЕНКО також ознайомив учасників засідання із заходами, які були направленні на удосконалення бойової підготовки підрозділів ЗС України, розвиток системи імітаційного моделювання бойових дій та використання системи лазерної імітації стрільби.

“Нарощування наших спроможностей також направлено на врахування потреб Альянсу у сфері протидії саморобним вибуховим пристроям та передових авіа навідників”, – зазначив він.

За словами Головнокомандувача Збройних Сил України, українська армія для нарощування оперативних можливостей та рівня бойової готовності активно використовує переваги Процесу планування та оцінки сил, Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей, Програми НАТО з обміну даними про повітряну обстановку.

За його словами, “все це, разом з участю у багатонаціональних навчаннях як на території України, так і поза її межами, заходах Індивідуальної програми партнерства та досягнення Цілей партнерства, сприяло започаткуванню консультацій з НАТО щодо нашого залучення до Сил реагування Альянсу”.

Як він додав, за сприяння іноземних радників з Великої Британії, США, Литви, Німеччини та Франції було завершено опрацювання нової Концепції кадрової політики, яка базується на переході від системи “номенклатурного типу” до системи управління персоналом “централізованого типу”.

“Ми завершили формування Військово-медичних клінічних центрів за територіальним принципом і розпочали роботу з визначення наших підрозділів для участі в багатонаціональних інтегрованих логістичних підрозділах НАТО та багатонаціональних оборонних тактичних силах РХБ захисту”, – зазначив він.

Також генерал армії України С.КИРИЧЕНКО нагадав, що Україна продовжує підтримувати Альянс, беручи участь у всіх операцій під проводом НАТО. Зокрема, він поінформував учасників засідання про те, що 10 травня фрегат ВМС України “Гетьман Сагайдачний” вийшов із Севастополя для остаточного бойового злагодження та участі в операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля”.

Генерал армії України Сергій Кириченко торкнувся у своєму виступі й питання важливості інформування української громадськості щодо співпраці Альянсу зі Збройними Силами України.

Завершуючи свій виступ, генерал армії України Сергій Кириченко подякував Військовому комітету НАТО, Стратегічним командуванням НАТО та своїм колегам за постійну підтримку і висловив сподівання, що така позитивна динаміка співпраці зберігатиметься і в майбутньому.

Необхідно зазначити, що напередодні, 14 травня, у Брюсселі делегація Збройних Сил України взяла участь у засіданні Військового комітету Євроатлантичного партнерства на рівні начальників генеральних штабів та вперше взяла участь у засіданнях Військового комітету НАТО у форматі країн-контрибуторів операцій під проводом Альянсу у Косовому (KFOR) та Афганістані (ISAF).