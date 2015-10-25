У Красноармійську зникла печатка тервиборчкому

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, згідно з повідомленням, до чергової частини Красноармійського міського відділу міліції надійшло повідомлення від голови територіальної виборчої комісії з проханням надіслати наряд міліції для врегулювання складнощів в роботі Красноармійської територіальної виборчої комісії.

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«Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що члени комісії і голова не можуть знайти печатку», - йдеться в повідомленні. Слідчим Красноармійського міськвідділу прийнято відповідну заяву від голови територіальної виборчої комісії.

На даний момент правоохоронці проводять першочергові слідчі дії - оглядають приміщення, опитують членів комісії.

Громадський порядок не порушено.

Як повідомлялося, Красноармійська територіальна виборча комісія в Донецькій області ухвалила рішення, що місцеві вибори 25 жовтня в Красноармійську не відбудуться у зв'язку з неможливістю використовувати бюлетені, які виготовлені на приватній типографії.

Красноармійська виборча комісія вирішила не передавати бюлетені на виборчі дільниці й визнати їх такими, з використанням яких не може проводитися голосування на виборах депутатів Красноармійської міської ради та міського голови.

Водночас Центральна виборча комісія сьогодні в другій половині дня скасувала рішення Красноармійської міської виборчої комісії й зобов'язала її негайно передати бюлетені дільничним виборчим комісіям та організувати голосування в Красноармійську.

ЦВК також зобов'язала Донецьку військово-цивільну адміністрацію, Красноармійську міську раду, Красноармійську міську виборчу комісію повідомити жителів міста про можливість взяти участь у місцевих виборах.