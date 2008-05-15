Янукович: сьогодні треба думати не про вибори, а як країну рятувати

Все, що сьогодні робиться владою в Україні, спрямовано на перемогу на майбутніх президентських виборах.

Про це заявив на засіданні опозиційного уряду лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що зокрема вибори в Києві є незаконними і їх ініціатори «розраховували, що вдасться захопити цей стратегічний плацдарм для майбутніх президентських виборів». «Все, що зараз робиться – це робиться тільки заради того, щоб за будь-яку ціну перемогти на виборах»,- сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він зазначив, що вже сьогодні йде мова про дострокові парламентські вибори. «Що від цього матиме країна? Сьогодні треба думати не про вибори, не про рейтинги окремих політиків чи політичних сил, а треба думати як врятувати країну, як будувати економіку, підвищувати рівень життя людей», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, сьогодні основне завдання - це знизити інфляцію, зупинити зростання цін.