На виборах міського голови Рівного лідирує чинний мер Хомко, до міськради проходить 7 партій

Як повідомили кореспондентові УНІАН у територіальній виборчій комісії Рівного, на даний час опрацьовано понад 70% протоколів дільничних виборчих комісій.

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За останніми підрахунками, першість утримує діючий міський голова Хомко, за якого попередньо віддали голоси 39% виборців. На другому місці голова «Рівненського громадського контролю» Дмитро Якимець.

Він набрав понад 18,6% голосів, на третьому – кандидат від ВО «Свобода» Олексій Бучинський із результатом понад 11% голосів виборців. Всього на посаду міського голови Рівного претендували 12 кандидатів.

До Рівненської міської ради, за підсумками опрацьованих на цей час протоколів, потрапляють представники партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (майже 16% голосів), політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (понад 14%), ВО «Свобода» (майже 12,5%), об’єднання «Самопоміч» (майже 10,5%), політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Громадський контроль» (майже 10%), Радикальної партії Олега Ляшка (8,6%), партії «УКРОП» (5,4%).