Українська сторона в Мінську представила своє бачення виборів на Донбасі - Безсмертний

Про це повідомив представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, передає "Українська правда".

За його словами, на засіданні в Мінську сьогодні були представлені концептуальні підходи до політичного процесу.

"Наше бачення виборів: необхідно застосовувати вже чинний закон про місцеві вибори, з можливими корекціями, які можуть бути внесені до нього, або затверджені окремим законом про особливості застосування і буде поширюватися на окуповані території", - пояснив Безсмертний.

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Він додав, що цей політичний процес повинен включати політичний плюралізм, свободу ЗМІ, відновлення на окупованих територіях політичних партій тощо. Перед цим, за словами Безсмертного, повинна бути виконана "безпекова складова: повне виконання обох Мінських протоколів, розмінування, демілітаризація, виведення незаконних збройних формувань, іноземних військ, відновлення контролю української держави над відповідною територією".

"Після того, коли відбудуться вибори, відбувається повне дезавуїрування результатів того, що відбувалося 2 листопада 2014 року, певні повноваження отримують органи місцевого самоврядування відповідно до закону про особливості місцевого самоврядування і починається процедура амністії", - сказав Безсмертний.

Він додав, що реакція інших сторін на пропозиції України поки невідома, а наступне засідання відбудеться 3 листопада.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогоднішнє засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи проходило за участю представників терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".