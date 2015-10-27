Засідання контактної групи щодо Донбасу проходить за участю представників терористів

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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«У Мінську учасники Тристоронньої контактної групи продовжують своє засідання із запрошенням представників окремих районів Донецької та Луганської областей», - повідомила вона.

«Координатори від ОБСЄ у робочих підгрупах представлять доповіді про свою роботу за сьогоднішній день», - зазначила Оліфер.