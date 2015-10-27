Відсторонений спостерігач ОБСЄ визнав, що він російський ГРУшник

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Журналістка програми застала, як один спостерігач на ім'я Максим Удовиченко у вільний від патрулювання час проводив ще й пропаганду за "русский мир" містянам на Луганщині. "Не хвилюйтеся! Ми ще трошки повоюємо в Сирії і повернемося", - розповідав мешканцям міста член місії ОБСЄ. Спершу він на камеру зізнавався в любові до України, хоча пізніше вже погрожував журналістам за зйомку.

Проте вже за півгодини керівництво його звільнило - ніби за те, що у центрі міста блукав напідпитку.

Щоб приховати скандал, осоловілого спостерігача з Росії колеги з інших країн спробували заховати в готельний номер, а керівництво луганського осередку ОБСЄ викликало на знімальну групу охорону.

"Було б несправедливо якби цей інцидент з однією людиною кинув тінь на 590 міжнародних спостерігачів", - прокоментував ситуацію речник місії Майкл Боцюрків.

Чому керівництво ОБСЄ так переймається лише поведінкою, а не минулим своїх підопічних, журналісти запитали і в київському осередку, і в головному австрійському офісі, однак там запевнили, що у складі моніторингових груп на Донбасі працює усього 32 громадянина з країни-агресорки, і всі вони - професіонали.

Тим часом журналістам вдалося застати "фахівця" за збиранням валізи, і той приголомшив відвертістю.

"Я, Максим Удовиченко, я справді спостерігач ОБСЄ. Так, я служив у російський збройних силах. Так, я спецназівець в головному розвідуправлінні. Ти потрапила не на ту рибу. Я офіцер ГРУ. Вони мене зараз викликали, вони ж знають хто я", - розповів чоловік на камеру.

Удовиченко додав, що потрапити у міжнародну місію йому було не складно. Не розпізнали у спостерігачі ворожого розвідника ані в Міністерстві закордонних справ, ані в Службі безпеки України.

"Я через МЗС зареєструвався, пройшов співбесіду, пройшов письмову роботу", - розказав чоловік.

Також, з його слів, окупаційна російська армія залишила схід України, сконцентрувавшись на війні у Сирії. "Уся армада пішла. Ми пішли всі у Сирію. Хлопці, ви тепер самі із ними (бойовиками "ДНР" та "ЛНР") рулите", - сказав Удовиченко.

Він також зазначив, що армійців РФ ніхто не жене воювати в Україну. "Нас ніхто не примушує. Це солдатики воювали тупорилі", - констатував чоловік.

Також виявилося, що за час роботи в ОБСЄ Удовиченко став зіркою серед сєвєродонецьких шинкарів. Офіціанти згадують, як у самий розпал війни спостерігачі здіймали розгардіяш у ресторані, а втихомирити їх вдавалося лише фотографією колишнього губернатора Геннадія Москаля.