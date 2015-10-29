Комітет рекомендує ВР ухвалити закон про зовнішню трудову міграцію, необхідний для візової лібералізації з ЄС

Як повідомили УНІАН у пре-службі комітету, учасники засідання обговорили подані народними депутатами пропозиції та текст законопроекту, який був підтриманий робочою групою, створеною за участю народних депутатів, представників міністерств, відомств, громадських організацій, профспілок, роботодавців та науковців.

Окрім того, розглядаючи проект закону до другого читання, члени комітету підтримали додаткові поправки від Світового конгресу Українців та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В цілому законопроект визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України, які тимчасово виконували або виконують роботу за кордоном, і членів їх сімей.

У доопрацьованому до другого читання проекті закону розширено категорію трудових мігрантів, на яких поширюється дія цього законопроекту. Зокрема, це особи, які працюють на підставі трудового договору, самостійно забезпечують себе роботою, надають оплачувані послуги, а також, які здійснюють іншу оплачувану діяльність, незаборонену законодавством держави перебування.

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Також правками передбачається, що трудовому мігранту перед виїздом за кордон надаватиметься проект трудового договору (контракту).

Окрім того, більш чітко встановлено права трудових мігрантів на соціальний захист – добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, умови здійснення пенсійного забезпечення. Також у законопроекті визначені державні гарантії консульського сприяння трудовим мігрантам.

Зазначимо, що розширено положення щодо реінтеграції в суспільство трудових мігрантів, які повернулися в Україну, так і тих, які планують повернутися. Зокрема, відповідно до міжнародних правових норм, окреслено перелік інформації, яка має надаватися на запит трудовому мігранту, для ознайомлення перед поверненням до України.

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Додатково визначено положення щодо оподаткування доходів трудових мігрантів.

Варто підкреслити, що під час підготовки законопроекту до другого читання членами робочої групи напрацьовано механізм, який дозволить звільнити від оподаткування кошти, які пересилаються трудовими мігрантами із-за кордону членам сім'ї для їх утримання. Задля цього членами комітету розроблений законопроект щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

Зазначимо, що законопроект про зовнішню трудову міграцію (реєстр. № 2330а) включений в Перелік законопроектів, спрямованих на виконання критеріїв в рамках виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Cоюзом візового режиму для України.