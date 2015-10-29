Німецька остполітік стала заручницею інтересів 4-5 підприємств у галузі енергетики – журналіст

Таку думку в колонці в "Новому часі" висловив кореспондент Німецької газети Die Welt по Східній Європі Герхард Гнаук.

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"Між Росією та Німеччиною є ще одна серйозна область співпраці — енергетика. Так, в минулому році глави спілок підприємців перед камерами говорили гарні слова на підтримку курсу Ангели Меркель, спрямованого проти російської агресії", – зазначає журналіст.

"Звичайно, повинні бути введені санкції проти Москви у відповідь на анексію Криму. Ми виступаємо за верховенство міжнародного права",— говорили вони.

Кореспондент Die Welt підкреслює, що відтоді укладена навіть не одна, а кілька російсько-німецьких угод на суму понад мільярд євро кожна.

"В результаті близько 40% німецьких газосховищ знаходяться у руках РФ. Крім того, планується будівництво другої гілки газопроводу Nord Stream. Здається, німецька остполітік стала заручницею інтересів 4-5 підприємств з галузі енергетики. Герхард Шредер, плавно перейшов з посади канцлера на посаду голови комітету акціонерів проекту Nord Stream, може бути задоволений", - підсумував Герхард Гнаук.

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Повний текст колонки читайте в журналі "Новий час" за 30 жовтня.