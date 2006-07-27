Симоненко: Наша Україна має питати дозволу у КПУ на вступ до коаліції

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що «Наша Україна» не може вимагати виходу КПУ з антикризової коаліції, оскільки не є її засновником.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

За словами П.СИМОНЕНКА, «Наша Україна» не може диктувати такі вимоги, оскільки вона не є засновником антикризової коаліції.

«Вона може нас просити, а ми, фракція Комуністичної партії, чи ми згодні з тим, щоб задовольнити їх прохання вступити до нашої коаліції, чи ні», - сказав П.СИМОНЕНКО. Він також додав, що зараз, відповідно до рішення Ради антикризової коаліції, відбуваються офіційні переговори за участю представників фракцій Партії регіонів, СПУ, КПУ і «Нашої України» щодо можливості розширення коаліції.