Ярош закликав перенести вибори в Маріуполі на 2017 рік і заявив, що батальйони не дадуть "злити" місто "ДНР"

Лідер "Правого сектору", народний депутат Дмитро Ярош закликає президента України Петра Порошенка провести необхідні реформи та перенести вибори в Маріуполі на 2017 рік.

Про це йдеться у його заяві, опублікованій у Facebook.

Ярош вважає, що ситуація з виборами в Маріуполі – один з головних викликів для України. У цьому зв'язку він звертає увагу на те, що існують два шляхи для вирішення ситуації в цьому місті з виборами. Так, за його словами, можна виконати те, чого вимагають від президента Сполучені Штати, Німеччина та президент РФ Володимир Путін, а саме - провести вибори 15 листопада цього року.

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Водночас Ярош переконаний, що є інша можливість, яка полягає в тому, щоб "дати регіону шанс на видужання. Призначити вибори на більш пізній час та за цей час спробувати провести певні реформи в регіоні. Використати ситуацію, яка склалася в Маріуполі, як дорожню карту, як своєрідний експеримент, на прикладі якого розробити сценарій щодо подальшої соціалізації на даний час окупованої території Донбасу. Для прийняття рішення вивчити ситуацію в місті, без фальшивих шаблонів та облудних гасел, дивлячись правді у вічі".

Лідер " ПС" наголосив, що реальними причинами зриву виборів у Маріуполі були не технічні питання місця друку бюлетенів чи протести проти можливих фальсифікацій. "Не треба мати ілюзій щодо можливості швидкого перепроведення виборів. Слід усвідомлювати, що навіть формування іншого складу комісій, привезення бюлетенів навіть з водяними знаками, забезпечення проведення голосування в день виборів не гарантує проведення підрахунку голосів, доставку бюлетенів до комісій, визнання комісіями їхніх результатів і таке інше. Варіантів дій у патріотів більш ніж достатньо, щоб не допустити поразки України. Бо Україна, а не вибори, понад усе", - заявив Ярош.

Він закликав Порошенка не забувати, що довкола міста у великій кількості зосереджені добровольчі підрозділи, а також батальйони МВС, Міністерства та Нацгвардії, які приїхали захищати Україну. "Вони не сидітимуть, склавши руки, дивлячись, як київські можновладці спихують місто у "ДНР". ДУК "ПС", "Азов", "Донбас" тут для захисту України, а не виборів", - заявив Ярош.

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"Пане президенте, просто використайте з користю для України ситуацію, що склалася навколо Маріуполя. За час, що дав нам Бог, доля та українські патріоти, зробіть кроки до демонополізації ситуації на Донбасі. Сприяйте створенню численних вільних медіа, закличте міжнародні фонди, які надають гранти на розвиток демократичних процесів, попрацювати в Маріуполі. Змініть управлінські клани в місті та дайте шанс проявити себе численним громадським активістам, які готові кипучу енергію направити на зміни і реформи. Дайте шанс людям на самореалізацію, спростивши умови початку ведення бізнесу і його адміністрування. Почніть, врешті, створювати середній клас, розвивати сферу послуг", - закликав він.

Також Ярош закликав Порошенка не "прогинатися під "Метінвест". За його словами, "сьогодні в Маріуполі вільно дихається попри димлячі труби "Метінвесту". На перконання Яроша, після зриву виборів "відчуття, що Маріуполь залишився єдиним вільним містом на Донбасі". "І якщо ще недавно це був форпост України проти російської армади, нині це острів свободи в океані "Оппоблоку". Для Путіна Маріуполь нині – як той пазл, якого не вистачає для формування хоч якогось варіанту "Новоросії" та пробивання сухопутного шляху до Криму. Вихід із ситуації є - перенесення виборів на більш пізній термін (найкраще на 2017 рік), а до того часу створення військово-цивільної адміністрації з авторитетних в краї управлінців", - наголосив лідер "ПС".

"Водночас розробка програми стабілізації регіону, створення незалежних ЗМІ, формування дієвих осередків політичних партій, робота з керівництвом металургійних комбінатів, залучення інвестицій, програми з покращення іміджу України тощо дозволять кардинально розвернути в бік України світогляд місцевого населення та провести у 2017 році вибори, з результатами яких погодиться громадськість міста. Або проведемо вибори в Маріуполі разом із окупованим Донецьком", - переконаний Ярош.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську Донецької області, а також у Сватовому на Луганщині.

Маріупольський міськвиборчком відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані в друкарні газети "Приазовский рабочий". Таке рішення було прийнято через знайдені розірвані бюлетені, а також помилки в них.

Порошенко закликав Верховну Раду і Центральну виборчу комісію відреагувати на ситуацію з виборами у Маріуполі, і наголосив, що вони мають відбутися цього року.