Вибори у Маріуполі хочуть перенести на 15 листопада

Про це йдеться у заяві політичної партії "БПП "Солідарність".

«Бюлетені друкували на підприємстві, яке де-факто належить компанії СКМ, власником якої є Ренат Ахметов, що і викликало недовіру з боку інших політичних сил, які брали участь у виборчому процесі», - наголосили в БПП.

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«Саме представники «Опозиційного блоку» проігнорували ініціативу партії «БПП «Солідарність» виготовити під належним контролем нові бюлетені і забезпечити проведення виборів», - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Маріупольський ТВК відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані в друкарні газети «Приазовский рабочий». Таке рішення було прийнято через виявлені розірвані бюлетені, а також помилки в них.

У зв’язку з цим, Маріупольський тервиборчком звернувся до ЦВК з вимогою перенести дату виборів.