СБУ підозрює мережу супермаркетів Ахметова у розкраданні 26,7 мільйона гривень з бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

Грицак зазначив, що 30 жовтня у Дніпропетровську "за день до проведення широкомасштабної операції було проведено ряд слідчо-оперативних дій, обшуків, виїмок".

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"Зокрема, щодо структури, яка з державного бюджету вкрала, м'яко кажучи, 26,7 млн грн, а також мінімізувала податки в бюджет на близько 500 млн грн. Сума непогана, якщо врахувати, що йдеться про мережу відомих супермаркетів під назвою "Брусничка". З ким вони афілійовані та асоційовані - я думаю, вам нескладно буде розібратися самим", - сказав Грицак.

Довідка УНІАН. Розвитком мережі фрешмаркетів «Брусничка» займається компанія «Український рітейл», що входить до холдингу СКМ Ріната Ахметова. Створена у 2006 році. Перший магазин торговельної мережі «Брусниця» був відкритий у Донецьку в березні 2007 року.

На сьогодні кількість торговельних об'єктів мережі перевищує 150.