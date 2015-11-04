У "Відродженні" назвали лукавством факт, що коаліція згадала про права переселенців вже після виборів

«Відродження» вітає спрощення бюрократичних процедур для переселенців, однак нагадує, що в законодавстві досі не врегульоване питання забезпечення права голосу на виборах для внутрішньо переміщених осіб і влада фактично усунулася від вирішення цього питання.

Про це заявив перший заступник голови партії «Відродження» Володимир Пилипенко, коментуючи прийняття парламентом законопроекту №2166 щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

«Дуже шкода, що коаліція згадала про права переселенців лише після місцевих виборів. Вже після того, як і партія "Відродження", і громадськість кілька місяців просили, вимагали від Парламенту та Президента забезпечити виборчі права тимчасово переміщених осіб. Це підтверджує, що питання участі переселенців у місцевих виборах було суто політичним. Жодних складнощів на практиці в реалізації таких прав бути не могло», - сказав Пилипенко.

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Він також додав, що вважає лукавством, коли влада врегульовує одні проблеми, але закриває очі на інші, фактично вирішуючи лише ті позиції в питаннях внутрішньо переміщених осіб, які їй вигідні.

«Дуже цікаво, чому автори цього законопроекту - депутати коаліції не підтримували нашу ініціативу - надати переселенцям право голосу на цих місцевих виборах», - додав перший заступник голови партії «Відродження».

За його словами, з прийняттям закону №2166 парламент скасував низку бюрократичних процедур. Зокрема, при взятті переселенців на облік відмінив необхідність наявності у таких осіб реєстрації місця проживання. А довідка тимчасово переміщеної особи буде діяти безстроково, а не півроку, як це передбачено зараз.

«Це спростить людям життя під час постановки на облік, а також позбавить від потреби кожні півроку подавати документи на отримання статусу внутрішньо тимчасово переміщеної особи повторно. Однак разом із цим сама безстроковість довідки суперечить змісту поняття «внутрішньо переміщена особа», що апріорі передбачає тимчасовість статусу. Також є питання щодо створення Єдиного реєстру внутрішньо переміщених осіб. Наскільки оперативно буде оновлюватись інформація в такому реєстрі та чи не викривлюватиме це дані про кількість переміщених осіб в країні – люди переїжджають, а разом із безстроковістю довідки, це позбавить стимулу тимчасово переміщеним особам повідомляти про своє місце проживання. Тобто, в ході реалізації цього закону ще виникнуть питання, але наміри - правильні», - відзначив Пилипенко.

Він також додав, що держава має розробити стратегію поведінки по відношенню до переселенців. А поки питання забезпечення їх прав врегульовуються ситуативно.