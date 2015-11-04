СБУ викликає Царьова на допит у якості підозрюваного

Повістку екс-парламентарю було опубліковано в середу на сайті СБУ.

Згідно з документом, Царьов фактично проживає в анексованому Росією Криму - в Ялті по вулиці Кірова, 39.

Царьова викликають на 10:00 9 листопада в Головне слідче управління СБУ для допиту в якості підозрюваного у кримінальній справі №42014070000000169.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада Генеральна прокуратура заявила, що почала процедуру заочного засудження Царьова.

Екс-депутат підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України у порушення порядку, встановленого Конституцією України, дій, направлених на публічні заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації, вчинених особою, яка є представником влади, що призвело до тяжких наслідків, тобто кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2, 3 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Шевченківський районний суд Києва 30 жовтня дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Царьова.

У вересні СБУ вже викликала Царьова на допит, однак той заявив, що не з'явиться на нього, оскільки йому, на його думку, "заборонений в'їзд в Україну".