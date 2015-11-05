У "Майдані закордонних справ" закликали не повертатися до практики вибіркового правосуддя

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві "Майдану закордонних справ".

"На фоні зубожіння широких верств населення збільшення статків можновладців поляризує суспільство та сприяє небезпечному поширенню радикальних настроїв. Відчуття кричущої несправедливості у питанні відсутності покарання винних за розстріл «Небесної сотні» підриває легітимність усієї влади в очах суспільства", - йдеться у заяві.

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За словами авторів заяви, намагання інтеграції в Конституцію України "нав’язаних Путіним так званих "мінських домовленостей", які є нікчемними з правової точки зору", вже спричинило громадянське протистояння і несе надзвичайний деструктивний потенціал для української державності в цілому.

"При цьому, проводиться думка щодо безальтернативності нинішньої політики. Будь-яка критика дій влади не лише не сприймається конструктивно, а у кращому випадку наштовхується на звинувачення у потуранні агресорові чи у популізмі. У гіршому – підпадає під каток репресивної машини… На тлі зрощування уламків попереднього режиму з нинішнім, імітація боротьби з тими, хто довів країну до війни та продовжує реалізовувати інтереси Путіна в ній, ми спостерігаємо за безпрецедентною кампанією проти добровольчих батальйонів, завдячуючи яким ми досі живемо у власній державі, волонтерів і активістів, що потерпають від переслідувань", - наголосили у "Майдані закордонних справ".

"Саме тому, вбачаємо у так званій «справі Генадія Корбана» спробу дискредитації волонтерського руху та громадянського суспільства взагалі. Розглядаємо такі показові і очевидно непропорційні акції затримання (500 співробітників СБУ і 50 слідчих ГПУ) та неправомірні арешти, як відверте залякування громадянських активістів, начебто спеціально скопійоване з широко відомої практики диктаторських режимів", - наголошується у заяві.

На думку авторів заяви, можливим результатом цієї кампанії може стати формування настроїв апатії в українському суспільстві та громадському секторі, чого власне й прагне Кремль, який не полишає і не полишатиме намагань дестабілізувати Україну.

"Майдан закордонних справ уважно відслідковуватиме перебіг подій, пов’язаних із наступом на активістів і порушеннями їхніх громадянських прав, та продовжуватиме давати їм об’єктивне тлумачення, не дозволяючи дезінформувати українське суспільство та світову спільноту. Не боїмося можливої реакції влади за нашу громадянську позицію та звертаємося до патріотичних політичних сил, рухів та громадських організацій з метою координації кроків, спрямованих на протидію згортанню демократії, громадянських прав і свобод, переслідувань за інакомислення", - наголошується у заяві.

"Закликаємо міжнародне співтовариство, вже знайомого з проявами сучасного демонстративного українського правосуддя, до неупередженої оцінки дій влади, у тому числі, з точки зору забезпечення прав людини та недопущення повернення практики вибіркового правосуддя", - підсумували у "Майдані закордонних справ".