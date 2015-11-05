Лукаш підозрюється у розкраданні 2,5 мільйонів гривень - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко на брифінгу в Києві.

«У нас є інформація, яка може підтверджувати можливість вчинення пані Лукаш злочину за ч. 5 ст. 191 (розкрадання коштів у особливо великих розмірах) і ст. 366 Кримінального кодексу України (службова підробка)», - повідомив Куценко.

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«Питання в тому, що в період літа-осені 2013 року пані Лукаш, зловживаючи своїми службовими обов’язками, за попередньою змовою з іншими працівниками Міністерства юстиції, фактично штучно провела тендерні процедури з метою реалізації загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС і заволоділа грошовими коштами на загальну суму в більш ніж 2,5 млн грн. Це тільки один з епізодів, який буде досліджуватись щодо пані Лукаш», - зауважив прокурор.